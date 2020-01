FC Porto vence Sporting em Alvalade (2-1)

O FC Porto manteve-se hoje a quatro pontos do líder Benfica, ao vencer em casa do Sporting, por 2-1, em jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O maliano Moussa Marega (06 minutos) colocou os ‘dragões’ em vantagem e o argentino Marcos Acuña (44) empatou para o Sporting, com o brasileiro Soares (73) a dar o triunfo ao FC Porto.

Com este triunfo, o primeiro desde 2008 em Alvalade, o FC Porto manteve-se a quatro pontos do Benfica, que lidera com 42, enquanto o Sporting segue provisoriamente no terceiro lugar, com 26.