FC Porto vence Madeira SAD e sagra-se campeão de Portugal em andebol

O FC Porto sagrou-se há instantes campeão nacional da I Divisão de andebol masculino ao vencer o Madeira Andebol SAD, no Funchal por 20-29, com um resultado favorável ao intervalo de 8-13.

À entrada para esta partida que estava em atraso da sétima jornada da fase final do campeonato, os portistas necessitavam apenas do empate para entrar nas duas últimas jornadas já com o título de campeões. De facto a formação do Porto desde o minuto 20 que começou a gerir uma vantagem para fechar o encontro com chave de ouro, e festejando assim o título do andebol português, e perante um pavilhão que mereceu uma forte adesão do público, e onde não faltou uma forte claque portista a apoiar.