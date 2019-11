FC Porto vence Desportivo das Aves e volta a ficar a dois pontos da liderança

O FC Porto venceu hoje na receção ao lanterna-vermelha Desportivo das Aves, por 1-0, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e repôs em dois pontos a desvantagem para o líder e campeão Benfica.

O defesa central espanhol Marcano marcou o único golo do encontro, aos 13 minutos, que permitiu aos ‘azuis e brancos’ voltar às vitórias, depois do empate no terreno do Marítimo (1-1), e isolar-se provisoriamente no segundo lugar, com 25 pontos, mais três do que o Famalicão, que hoje visita o Sporting de Braga.

Depois da oitava derrota consecutiva no campeonato, o Desportivo das Aves permanece no 18.º e último lugar, com três pontos.