FC Porto tenta manter liderança isolada do campeonato

O FC Porto visita hoje o Santa Clara, em jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol, procurando recuperar a liderança isolada, depois de ter sido igualado provisoriamente na sexta-feira pelo Sporting de Braga.

Os ‘dragões’ podem somar a 13.ª vitória consecutiva em todas as competições num terreno em que venceram em duas das três visitas -- soma um desaire -- e frente ao oitavo posicionado do campeonato.

Com o camaronês Aboubakar como única baixa, o FC Porto joga em São Miguel, onde o Santa Clara perdeu os três últimos encontros (dois para o campeonato e um para a Taça de Portugal).

Os ‘dragões’ têm neste momento 30 pontos, os mesmos do Sporting de Braga, que venceu na sexta-feira o Feirense (4-0), e mais dois do que o Sporting e quatro do que o Benfica, que defrontam no domingo o Nacional e o Marítimo, respetivamente.

Na quinta posição, o Vitória de Guimarães procura a quarta vitória consecutiva na visita ao Desportivo das Aves (15.º), que vem de duas derrotas consecutivas e está a um ponto da ‘linha de água’.

O lanterna-vermelha Desportivo de Chaves estreia o novo treinador, Tiago Fernandes, frente ao Moreirense, num tranquilo 11.º lugar.

No outro encontro do dia, o Boavista, dois lugares acima da zona de despromoção, mas com os mesmos 10 pontos do Feirense, 16.º e antepenúltimo, recebe o Tondela, 17.º, com nove.

Programa da 13.ª jornada:

Sexta-feira, 14 dez:

Portimonense -- Vitória de Setúbal, 3-1

Sporting de Braga -- Feirense, 4-0

Sábado, 15 dez:

Boavista -- Tondela, 15:30

Desportivo de Chaves -- Moreirense, 15:30

Desportivo das Aves -- Vitória de Guimarães, 18:00

Domingo, 16 dez:

Rio Ave -- Belenenses, 15h00

Marítimo -- Benfica, 17h30

Sporting -- Nacional, 20h00