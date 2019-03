Falta de neve adia campeonatos nacionais de esqui alpino e de snowboard

Os campeonatos nacionais de esqui alpino e de snowboard, marcados para o fim de semana, na Serra da Estrela, foram adiados pela Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), disse hoje à Lusa o presidente Pedro Farromba.

As competições estavam agendadas para sábado e domingo, mas as temperaturas altas fizeram com que não existam condições para a realização das provas.

“Não há neve que chegue. Há condições para praticar esqui de lazer, mas não de competição”, explicou o dirigente federativo, que disse ainda “ter esperança” que os campeonatos se possam realizar esta temporada.

Pedro Farromba adiantou ter enviado uma carta ao secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, a dar conta do motivo do adiamento e a reiterar a necessidade de alterar a legislação para que se possam disputar os campeonatos de modalidades de neve no estrangeiro, quando não existirem condições para que se realizem em Portugal.

Em novembro último, durante a Gala da FDIP, realizada nas Penhas da Saúde, na Covilhã, João Paulo Rebelo admitiu esta alteração, quando for revisto o Regime Jurídico das Federações Desportivas, sem se comprometer com datas.