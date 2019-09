Faial recebe este domingo o ‘Round 3’ do Troféu Karting da Madeira

Realiza-se este domingo a terceira prova do Troféu Karting da Madeira 2019, no lugar do costume, o Kartódromo do Faial, a ‘casa’ do Karting da Região.

Estão inscritos para esta prova cerca de 36 equipas, divididas pelas as cinco categorias sendo a Max Master a mais concorrida com 12 inscritos.

A prova tem início logo pelas 9h00 com a realização dos treinos cronometrados, começando a contar mais à serio com a qualificação 1 às 11h45, seguindo-se a Qualificação 2 às 14h15 e a final às 15h35.

Está renhida a luta pela categoria cadete com Martim Alves e Afonso Silva apenas separados por 1 ponto para esta terceira prova, quanto aos super cadetes, João Dinis domina e lidera destacado com 13 pontos de avanço para os segundos classificados Afonso Santos e Martim Pereira com os mesmos 105 pontos.

Na júnior a luta é grande, com António Santos a liderar com 118 pontos com Rodrigo Silva à perna a apenas 7 pontos deixando tudo em aberto pela luta da liderança nesta categoria.

Na categoria Max a luta tem sido mesmo grande, com corridas muito competitivas e animadas com João Bazenga a liderar com apenas 10 de diferença para Martim Nunes, prometendo muita luta para a corrida deste domingo.

Diogo Silva domina a categoria máxima com uma vantagem de 19 pontos para Filipe Pires.

Para esta prova a grande novidade passa pela transmissão em directo das corridas nas redes sociais da Associação de Karting da Madeira e no site oficial pela ‘it’s Time’.

Fica então reposto o calendário do Troféu Karting da Madeira, prova organizada pela AKM.

Siga a prova em directo aqui ou no aqui Facebook.

Descarregue em baixo a lista de inscritos e os horários das provas.