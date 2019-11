Ex-presidente do União expulsa quatro atletas de apartamento

O ex-presidente do União SAD, Filipe Silva, deu na manhã deste domingo ordem de expulsão a quatro atletas que estavam alojados no seu apartamento.

Um acto que está a ser considerado pelo grupo de trabalho como deplorável, uma vez que “num domingo após jogo que deveria ser de descanso terão de arrumar as malas e seguir para nova paragem”.

Caso para dizer, o “amor de presidente tem destas coisas...”, refere a nova administração da SAD unionista alegando saber do assunto através de funcionários do União e desconhecendo se o apartamento estava arrendado ao clube, lamentando que Filipe Silva não proceda a um contacto “por via formal” com a administração da SAD. Mais alegam que o ex-dirigente “não pode ordenar a saída nestes termos, porquanto a mesma só poderá ser feita cumprindo o pré-aviso legal e os demais trâmites”.

Contudo, fica claro “se ele insistir numa saída forçada, chamar-se-á a polícia de forma a que ninguém fique desalojado de forma imediata”, revela ao DIÁRIO a administração que assume não ter todos os pormenores deste caso “vergonhoso”. Só sabe que “os jogadores encontram-se a residir naquela morada por deliberação do próprio ex-presidente da SAD no exercício das suas funções, que por falta de informações disponíveis nos serviços administrativos do clube, que só podemos acreditar ser em formato de arrendamento ou no limite comodato, o que pelo histórico não acreditamos”.

O DIÁRIO tentou chegar à fala com Filipe Silva, mas tal não foi possível.