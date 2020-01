Ex-maritimista Ricardo Valente reforça Tondela

O extremo Ricardo Valente assinou hoje com o Tondela até ao final desta época, regressando assim ao campeonato português, anunciou a SAD do clube da I Liga de futebol.

“A CD Tondela -- Futebol SAD vem por este meio oficializar o acordo para a contratação do atleta Ricardo Valente. O atacante português, de 28 anos, assinou um contrato válido até junho de 2020”, anuncia a SAD.

Segundo a mesma fonte, Ricardo Valente conta com “mais de 100 jogos e 26 golos apontados na I Liga portuguesa”, nomeadamente ao serviço de Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira e Marítimo, e chega ao clube beirão “depois de ter representado na primeira metade da época o Hatta Sport Club”, dos Emirados Árabes Unidos.

Ricardo Valente já realizou os exames médicos e, a partir de quarta-feira, está sob os comandos de Natxo González, tornando-se desta forma no segundo reforço de ‘inverno’ do Tondela, depois do defesa Marko Petkovic.