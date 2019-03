Equipa Vulcanizadora 25 de Abril/AMF apresenta-se esta quinta-feira

A equipa de trial Vulcanizadora 25 de Abril/AMF irá fazer a apresentação da sua viatura para a época de 2019, esta quinta-feira, dia 28 de Março, pelas 19h30, nas instalações da Vulcanizadora 25 de Abril, na Fundoa.

Nuno Berenguer, piloto da equipa, começou no todo-o-terreno há mais de 20 anos pela mão de seu pai. O gosto pela terra fez com que se tivesse aventurado no trial de perícia mas o seu verdadeiro regozijo está no trial de tesistência, onde começou há cerca de 6 anos, com um Mitsubishi Pajero. O ‘upgrade’ veio a acontecer 2 anos depois, com o Toyota Lx 70, seu carro actual.

Esta equipa tem a particularidade de ser composta por dois navegadores Nélio Sousa e Paulo Gonçalves que muito contribuíram para que se consagrassem bi-campeões regionais na época transacta.