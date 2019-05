O vice-presidente do Governo Regional recebeu, esta tarde, o Madeira SAD no Aeroporto Cristiano Ronaldo. Pedro Calado, que se fez acompanhar pelo presidente do CS Marítimo, Carlos Pereira, destacou o trabalho e o esforço da equipa madeirense, que se bateu na final da Taça Challenge em andebol masculino, frente ao CSM Bucareste.