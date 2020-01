Emanuel Alves vai liderar futebol jovem e modalidades amadoras do União

A administração do Clube de Futebol União da Madeira, Futebol SAD, acaba de anunciar que Emanuel Alves passará a desempenhar as funções de Assessor da Administração para o Futebol Jovem e para a Concepção do Projecto das Modalidades Amadoras Tradicionais do Clube.

Emanuel Alves passará a ser o responsável máximo por estas áreas da colectividade azul-amarela, regressando assim a um clube onde desempenhou, na década de 1990 e início dos anos 2000, funções no departamento de futebol sénior.

Recorde-se que Emanuel Alves assume há muitos anos o cargo de presidente da Associação de Andebol da Madeira.