Em Espanha dizem que Modric acabará com hegemonia de CR7 e Messi na Bola de Ouro

O jornal desportivo espanhol ‘Marca’, matutino afecto ao Real Madrid, anuncia na edição impressa desta segunda-feira que será o croata, Luka Modric, a arrecadar a Bola de Ouro, prémio a ser entregue hoje, pela France Football.

“... e Modric rouba-os a Bola”, escreve a ‘Marca’, em alusão à interrupção na hegemonia dos últimos 10 anos com a assinatura do médio do Real Madrid.

Recorde-se que durante esse espaço temporal o troféu foi entregue de forma alternada a Messi (2009, 2010, 2011, 2012 e 2015) e Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017).