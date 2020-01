Dirceu (ex-Marítimo) regressa a Portugal para jogar no Vilafranquense

A União Desportiva Vilafranquense, emblema que milita na II Liga e que ocupa a 16.ª e antepenúltima posição da competição, anunciou a contratação do defesa central brasileiro Dirceu Wiggers, ex-jogador do Marítimo.

Na passagem pela Madeira, Dirceu alinhou por 31 ocasiões, na temporada 2015/2016, com o emblema verde-rubro ao peito, não tendo deixado saudades a grande parte dos adeptos maritimistas.

Agora com 32 anos, o central chega ao conjunto do Vilafranquense proveniente do Londrina, já depois de uma passagem pela Tailândia, rubricando um contrato válido até ao final desta temporada, com a possibilidade do vínculo estender-se até Junho de 2021.