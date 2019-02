Dificuldades distintas para Benfica e Sporting na corrida aos ‘oitavos’ da Liga Europa

Benfica e Sporting tentam hoje um lugar nos oitavos de final da Liga Europa de futebol, num cenário muito mais favorável às ‘águias’, que venceram fora o Galatasaray no primeiro jogo (2-1), em Istambul.

Num plano muito diferente está o Sporting, que visita o Villarreal, onde tenta recuperar da derrota sofrida na primeira mão em Lisboa, por 1-0.

Para o jogo no Estádio da Luz, com início marcado para as 20:00, o treinador benfiquista Bruno Lage não conta com Jardel, Fejsa, nem com Salvio -- que apontou o 1-0 em Istambul -, todos lesionados.

Já o Sporting viajou para Espanha sem Acuña, expulso na primeira mão, e resta saber se o treinador holandês Marcel Keizer apostará numa defesa com três centrais (Tiago Ilori, Coates e Borja), que tanto sucesso teve com o Sporting de Braga (3-0).

Nos 19 convocados dos ‘leões’ entraram, em relação ao jogo com o Braga, um terceiro guarda-redes, Diogo Sousa, o médio Miguel Luís e o avançado Jovane Cabral, bem como o defesa Thierry Correia, da equipa B.

O jogo entre o Villarreal, equipa que regressou às vitórias no campeonato espanhol no domingo -- frente ao Sevilha (3-0) -, após dez jogos sem vencer, e o Sporting tem início agendado para as 17:55 (horas de Lisboa).