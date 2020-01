A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE) e da Direcção Regional de Educação, em parceria com a Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM), promove a final regional do Corta-Mato Escolar.

Este evento desportivo -- que tem vindo a afirmar-se, nos últimos anos, como a actividade pontual com maior visibilidade e participação de alunos, aberta a todas as escolas da Região Autónoma da Madeira, do ensino básico ao ensino secundário, bem como aos utentes de instituições de educação especial -- terá lugar amanhã, dia 16 de Janeiro, entre as 9 e as 13 horas, nos Jardins do Lido, no Funchal.

Além de proporcionar aos alunos uma experiência desportiva num contexto diferente do habitual, o Corta-Mato Escolar tem como objectivos: “incentivar a actividade física e a adopção de estilos de vida saudáveis; promover os valores subjacentes ao desporto, nomeadamente, a solidariedade, o empenho, a cooperação, o respeito, a amizade, a justiça, contribuindo, em última instância, para a formação integral de crianças e jovens”, aponta a secretaria numa nota dirigida à imprensa, sublinhado igualmente a “natureza inclusiva deste evento”, que conta com a participação de alunos com necessidades especiais, e de cooperação com o sistema desportivo federado nestas etapas de promoção, sensibilização, iniciação e formação.

Esta actividade divide-se em duas fases: uma fase escola e uma final regional. Na fase escola, o apuramento dos alunos é maioritariamente realizado em espaços anexos à escola, com vista a efectuar a triagem dos alunos com melhores performances neste tipo de prova.

Na final regional, participam 25 escolas do 1.º ciclo, 25 dos 2.º e 3.º ciclos dos ensinos básico e secundário, 10 instituições de educação especial e 12 clubes perfazendo um total de 1261 alunos e utentes. Esta fase conta com a presença de juízes credenciados, resultado da parceria existente entre a DSDE/AARAM.

Destaque, este ano, para o recurso a meios tecnológicos mais sofisticados, nomeadamente, a introdução de chips electrónicos que permitirá um melhor controlo e celeridade na contagem das voltas e apuramento dos resultados.

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na cerimónia de entrega de prémios, que irá decorrer pelas 12h15, nos Jardins do Lido.