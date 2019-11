Conheça o onze titular do Marítimo para o jogo com o Portimonense

O treinador do Marítimo Nuno Manta Santos escolheu o seguinte onze para o jogo desta tarde diante do Portimonense, com destaque para a saída do defesa Zainadine e a entrada do castigo Edgar Costa e a troca, na frente de ataque de Getterswon por Nequecaur.

Eis a equipa titular: Amir; Nanu, Grolli, René Santos, China; Edgar Costa, Bambock, Pelágio, Correa; Getterson e Daizen Maeda.

No banco os verde-rubros contam com: Charles, Rodrigo Pinho, Kerkez, André Teles, Luciano Nequecaur, Jhon Cley e Marcelinho.