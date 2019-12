Clube Naval do Funchal sobe à I Divisão de natação

A equipa masculina do Clube Naval do Funchal acaba de garantir o regresso à I Divisão nacional de natação, ao conquistar o segundo lugar no Campeonato Nacional de Clubes, disputado este fim-de-semana, em Leiria.

Os navalistas concluíram a competição com 356 pontos, atrás do Galitos, que se sagrou campeão nacional com 416 pontos.

O terceiro classificado foi a Académica de Coimbra, com 342 pontos, que também garantiu a subida ao escalão principal.

O Nacional também participou nesta campeonato, terminando a meia tabela, no 12.º posto entre 24 competidores.