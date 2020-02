Clube Escola O Liceu assinala 14.º aniversário

O Clube Escola O Liceu (CEOL) está de parabéns. Assinala esta sexta-feira o 14.º aniversário e o programa de actividade é vasto ao longo do mês de Fevereiro.

Esta manhã decorre o Aquatlo do Liceu (Natação/ Corrida) - atividade organizada pelo CEOL, com a colaboração do Grupo de Educação Física da ESJM e apoio técnico da Associação Regional de Triatlo da Madeira (ARTM).

Este sábado, dia 8, o organiza o seu Festival de Natação, em parceria com a ANMAD e FPN. Trata-se de um conjunto de atividades lúdicas, destinado a crianças dos 6 aos 11 anos. Irá realizar-se na piscina de 25m da Penteada, das 15h30 às 17h30.

Já a 15 de Fevereiro vai decorrer Atrapalhança Sub-6 e Sub-7, torneio de escolas de futebol de formação, organizado pela Associação de Futebol da Madeira, em parceria com o Clube Escola O Liceu e Dragon Force Madeira. Terá lugar no Campo Adelino Rodrigues - Liceu, entre as 9 e as 13 horas.

Já o Open de Natação do CEOL/ ANMAD - torneio internacional de natação pura, organizado em parceria com a ANMAD, está agendados para os dias 22 e 23 de Fevereiro na Piscina de 50m do CPOP. Destina-se a atletas federados, de todos os países, na categoria de Infantis, juvenis, juniores, seniores e masters.

Um dos pontos altos da época desportiva do CEOL será a organização do Torneio Nacional de Futebol - III Liceu Cup U11 e U13 - em parceria com a Dragon Force Madeira, com o Apoio da CMF e da DRJD. Está agendados para 26, 27 e 28 de Junho de 2020, juntando equipas do Continente, Açores e Madeira.

O Clube Escola O Liceu é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 7 de Fevereiro de 2006, por um grupo de professores de Educação Física da Escola Secundária Jaime Moniz, liderado por Elmano Santos.