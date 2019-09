Club Sports Madeira disputa eliminatória no Funchal

A equipa de seniores femininos de andebol do CS Madeira vai disputar a totalidade da eliminatória europeia, frente à equipa da Bósnia, o WHC Hadzici DG, na Região.

O DIÁRIO apurou que os responsáveis do andebol do Sports conseguiram ainda ontem chegar a acordo para que os dois encontros, relativos à 3.ª eliminatória da Taça Challenge, sejam realizados no Pavilhão do Funchal, evitando assim um custo acrescido com a deslocação a Sarajevo, capital da Bósnia.

Esta ronda decorre nos dias 16 e 17 de Novembro, com ambos os encontros a serem disputados a partir das 17 horas, no Pavilhão do Funchal.