Casa da Madeira nos Açores recebeu dirigentes, atletas e associados do CD Nacional

A Casa da Madeira nos Açores - CMA teve a oportunidade de receber dirigentes, atletas e associados do CD Nacional, nas suas instalações. Foram perto de uma centena de pessoas que se deslocaram para receber a equipa madeirense que hoje joga contra o CD Santa Clara, no Estádio de São Miguel, Ponta Delgada.

Uma oportunidade para os madeirenses residentes nos Açores de poderem ter um contacto de maior proximidade para com a Região que os viu nascer.

Hoje cerca de uma centena de madeirenses, residentes nos Açores, vão apoiar a equipa a equipa madeirense, juntando-se assim a muitos madeirenses que vieram da Madeira e de Portugal Continental.

Houve ainda oportunidade para Artur Cabral, o sócio n.º1 do CD Santa Clara, um dos sócios mais antigos da CMA, ser agraciado com uma camisola do CD Nacional.