Canoagem encerra época desportiva com ‘Gala dos Campeões’

A Associação Regional de Canoagem da Madeira (ARCM) assinalou, este sábado (dia 9 de Novembro), o encerramento da época desportiva 2019 com a realização da ‘Gala dos Campeões’.

O evento contou com a presença de várias entidades regionais, entre elas: Miguel Castro da Direcção Regional de Juventude e Desporto, Cruz Martins da Capitania do Funchal, o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem Vítor Félix, Bruno Pereira da SIPRE, entre outros.

Com árias actividades de canoagem e distinções a nível nacional e internacional, a ARCM conclui que esta “foi uma época desportiva muito produtiva, que trouxe títulos e visibilidade à canoagem madeirense”.

De destacar num breve balanço à Época Desportiva 2019, os 135 federados, divididos pelos seis Clubes Regionais, nomeadamente: Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Força 5 Madeira, Clube Naval da Calheta, Clube Naval do Funchal e Clube Naval do Seixal.

A nível nacional, a canoagem madeirense foi representada pela Associação Náutica de Câmara de Lobos, pelo Centro Treino Mar, pelo Clube Naval do Funchal e pelo Clube Naval da Calheta.

Das várias participações nacionais, a Madeira arrecadou dois títulos nacionais em SS1 e SS2 Juniores Masculinos, no Campeonato Nacional de Canoagem de Mar, através dos canoístas Bernardo Pereira, Oleksandr Bobuskyy e Luís Nóbrega do Clube Naval da Calheta, e um terceiro lugar, alcançado pelo navalista Marco Gomes.

A nível internacional, a canoagem esteve representada através dos canoístas David Fernandes (CNFunchal), Bernardo Pereira e Oleksandr Bobuskyy/Luís Nóbrega (CNCalheta), onde o primeiro arrecadou o 5.º Lugar na Taça do Mundo de Canoagem de Mar. Os canoístas do Clube Naval da Calheta subiram ao pódio, com 2.º lugar em SS1 Juniores, por Bernardo Pereira e um 3.º lugar em SS2 Juniores, pela dupla atrás referida.

De referir ainda que o Centro Treino Mar, Campeão CRSIPRE e do Ranking Regional de Clubes,

ganhou dois K1 SS1 Akua Kid da SIPRE.

A nível individual, e segundo o Regulamento Ranking Individual de Esperanças, Sandra Pereira do CTMar e Diogo Ferreira do CNCalheta, ganharam uma pagaia de carbono.

A ARCM realizou ainda actividades de canoagem com várias entidades, nomeadamente com a Direcção de Serviços do Desporto Escolar, Escola Dr. HBG, Escola SFF, EB Louros, EBS Câmara de Lobos, Instituições de Solidariedade, entre outras, envolvendo cerca de 2359 utentes.

Galardoados da Época Desportiva 2019

- Canoísta do Ano – Bernardo Pereira – CNCalheta;

- Canoístas Revelação – Oleksandr Bobuskyy/Luís Nóbrega – CNCalheta;

- Prémio ARCM – Rúben Freitas – CTMar;

- Campeão Ranking Regional de Clubes – Centro Treino Mar;

- Clube Campeão do Campeonato Escolas de Canoagem – Centro Treino Mar;

- Clube Campeão do Circuito Regional SIPRE – Centro Treino Mar;