Calheta elege ‘Rei’ e ‘Rainha’ do voleibol de praia este fim-de-semana

Este fim-de-semana, dias 27 e 28 de Julho, realizam-se na praia da Calheta os torneios de voleibol de praia ‘King of the Beach’ (’Rei da Praia’) e ‘Queen of the Beach’ (’Rainha da Praia’).

Tratam-se de torneios especiais, onde só participam os nove melhores atletas, masculinos e femininos, de acordo com o ranking final individual do Circuito Regional de Voleibol de Praia, que disputarão assim o título de melhor jogador de voleibol de praia.

Os atletas de cada género, divididos em 2 grupos de 4, jogam todos contra todos, em 2 X 2, apurando-se os 2 primeiros de cada grupo para o grupo dos vencedores e os outros dois para o grupo dos vencidos.

Serão realizados 12 jogos, para cada género, ao longo de sábado e domingo e, pelas 18h30 de domingo serão anunciados os vencedores.

De salientar que o torneio masculino já vai para a sua 7.ª edição consecutiva e, no feminino, vai para a 4.ª edição, depois de ter-se realizado pela primeira vez na Madeira, em 2016.

Nélio Mendonça foi o Rei da Praia em 2015, 2016 e 2017, tendo este título sido conquistado por Vítor Sá em 2018. A primeira Rainha da Praia foi Liliana Guerra, em 2016, seguindo-se Débora Jesus ao vencer a competição em 2017, e na edição de 2018 Liliana Guerra voltou a conquistar o título.