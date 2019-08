Paulo Vyctor é o mais recente reforço do CD Nacional anunciou há pouco o clube madeirense no seu site oficial da internet.

O avançado brasileiro, de 23 anos, representava o Floresta FC, do Brasil, e assinou contrato com o CD Nacional válido por uma temporada, ficando a formação alvinegra com direito de opção.

Vyctor irá utilizar a camisola 96.