Boavista e Portimonense empatam na estreia de Daniel Ramos

Boavista e Portimonense empataram hoje 1-1, em jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na estreia do treinador Daniel Ramos no comando técnico dos ‘axadrezados’.

No Estádio do Bessa, no Porto, o sérvio Nikola Stojiljkovic deu vantagem à formação portuense, aos 67 minutos, tendo o brasileiro Dener, aos 90+4, empatado para os algarvios.

Com este empate, o Boavista subiu ao sétimo lugar, com os mesmos 19 pontos de Rio Ave e Vitória de Setúbal, que têm menos um jogo, enquanto o Portimonense permanece no 16.º e antepenúltimo posto, com 13.