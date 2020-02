Boavista derrota Vitória de Guimarães do madeirense Ivo Vieira

O Boavista somou hoje a sexta vitória, a segunda consecutiva, na I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar o Vitória de Guimarães por 2-0, um resultado que coloca os ‘axadrezados’ em igualdade pontual com os vimaranenses à 19.ª jornada.

No Estádio do Bessa, no Porto, os portugueses Carraça, aos 23 minutos, e Heriberto, aos 55, marcaram os golos dos ‘axadrezados’, que não venciam em casa desde a nona jornada.

Com o triunfo no jogo da 19.ª jornada, o Boavista iguala os 25 pontos do Vitória de Guimarães, ficando na oitava posição, atrás dos vimaranenses, derrotados pela segunda jornada consecutiva numa competição liderada pelo Benfica, com 54 pontos, e à frente do Vitória de Setúbal, que tem os mesmos pontos.