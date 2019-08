Benfica revela que Chiquinho sofreu desinserção do tendão médio adutor

O médio criativo Chiquinho contraiu uma desinserção do tendão médio adutor no clássico de sábado, entre Benfica e FC Porto, revelou hoje o clube da Luz, sem especificar o tempo esperado de paragem do futebolista.

“O jogador Chiquinho sofreu uma desinserção do tendão médio adutor, à esquerda, durante o Benfica-FC Porto”, lê-se no ‘site’ oficial dos ‘encarnados’.

O atleta, de 24 anos, que foi recuperado neste verão ao Moreirense (o Benfica tinha contratado Chiquinho à Académica em 2018, mas cedeu-o aos minhotos na época passada), entrou aos 71 minutos do clássico entre ‘águias’ e ‘dragões’ - que terminou com o marcador fixado nos 2-0 a favor do FC Porto - para o lugar do espanhol Raúl de Tomás, mas saiu do encontro lesionado aos 83 minutos.