Benfica a um ponto das meias-finais da Taça da Liga, ao bater Paços de Ferreira

O Benfica colocou-se hoje a um ponto das meias-finais da Taça da Liga em futebol, ao vencer por 2-0 na receção ao Paços de Ferreira, da II Liga, em jogo em atraso da segunda jornada do Grupo A.

O suíço Seferovic, aos 11 minutos, e João Félix, aos 45, apontaram os tentos dos ‘encarnados’, que ascenderam à liderança do agrupamento, com seis pontos, contra quatro do Desportivo das Aves, um dos pacenses e nenhum do Rio Ave.

Na última ronda, a 28 de dezembro, o Benfica só precisa de uma igualdade na Vila das Aves, sendo que nunca perdeu na fase de grupos da Taça da Liga, somando 27 vitórias e cinco empates, em 32 jogos, com 70 golos marcados e 17 sofridos.

A ‘final four’ da Taça da Liga, prova que o Benfica venceu por sete vezes, em 11 edições, realiza-se em Braga, com as meias-finais a 22 e 23 de janeiro de 2019 e a final a 26.