Belinda Rodrigues e Paulo Macedo vencem em Santana para o ‘circuito Madeira a Correr’

A VI Santana – Ilha – São Jorge, prova do calendário da Associação de Atletismo da Madeira pontuável para o Circuito ‘Madeira a Correr’, juntou à partida 163 atletas (41 femininos e 122 masculinos).

Nas femininos, a vitória coube à atleta Belinda Rodrigues, da VIP-RC, que completou os 14.000 metros em 1h17m31s. No segundo lugar do pódio ficou Sandra Gonçalves, do Clube de Atletismo do Funchal, com um tempo de 1h17m49. A terceira posição ficou para Rosa Rodrigues, do Clube Desportivo Infante D. Henrique, que terminou com um tempo de 1h18m06s.

Nos masculinos, o mais rápido foi o atleta Paulo Macedo, da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena, que concluiu o percurso em 58m14s. Na segunda posição deste percurso, de 14.000 metros, ficou Ivan Nunes, o atleta do Clube de Atletismo do Funchal terminou em 58m15s. Tempo semelhante feita pelo atleta Edwin Nunes, da VIP-RC, que ocupou o terceiro lugar do pódio.

O atleta José Manuel Reis, do Clube Sport Marítimo, voltou a participar na prova dos 1.000 metros em cadeira de rodas, percurso que concluiu 7m21s.

Em termos colectivos, numa prova bastante exigente para os atletas, venceu a equipa VIP-RC em femininos, com um total de 17 pontos. No segundo lugar ficou a Associação do Porto da Cruz Trail Team com 30 pontos e a finalizar, na 3ª posição, as atletas do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores dos Horários do Funchal, com um total de 33 pontos.

O Clube de Atletismo do Funchal venceu o colectivo masculino com um total de 15 pontos, seguindo-se a equipa da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena, com 24 pontos, e a VIP-RC com um total de 40 pontos.