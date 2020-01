Atlético Madrid ‘cai’ na Taça do Rei frente ao Leonesa

O Cultural Leonesa recebeu esta noite e venceu o Atlético Madrid por 2-1, num jogo referente aos 16 avos de final da Taça do Rei. Com este resultado, termina a participação da equipa madrilena esta competição.

João Félix, que jogou de início, esteve mesmo em destaque ao assistir Correa para o primeiro da partida, aos 62 minutos. No entanto, Castaneda, aos 83, restabeleceu a igualdade no tempo regulamentar e Sérgio Benito selou o triunfo da equipa do terceiro escalão espanhol, já quando o cronómetro assinalava 108 minutos da partida.