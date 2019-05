Atleta internacional vem à Madeira em acção de sensibilização sobre percursos de BTT

No âmbito do Projecto de construção do 1º Centro de BTT da Região, localizado no concelho do Porto Moniz, realiza-se este sábado (dia 25 de Maio) uma acção de sensibilização para a construção e manutenção de percursos destinados à prática do BTT.

Esta acção (limitada a 25 participantes, mediante inscrição) contará com a presença do ilustre e reconhecido mundialmente como atleta, comentador das provas do mundial de Downhill e fundador da empresa velosulotions, Claudio Calouri.

Este projecto está a ser desenvolvido pelos seguintes parceiros: Clube Naval do Seixal, Câmara Municipal do Porto Moniz e Instituto das Florestas e a empresa Velosulitons Portugal.