Associação Náutica de Câmara de Lobos vence Regata Iate Clube de Santa Cruz/4ª Etapa CRSIPRE

As águas de Santa Cruz acolheram hoje, dia 8 de Setembro, a Regata Iate Clube de Santa Cruz, um evento organizado pelo Iate Clube de Santa Cruz em parceria com a Associação Regional de Canoagem da Madeira e que contou com a presença de canoístas oriundos da ANCLobos, CTMar, CNCalheta, CNFunchal e do CNSeixal.

No que diz respeito à classificação colectiva, a Associação Náutica de Câmara de Lobos venceu a competição com 1200 pontos, seguido pelo Centro Treino Mar com 1110 pontos e pelo Clube Naval da Calheta com 1027 pontos.

Esta prova, integrada no Circuito Regional SIPRE, foi destinada às classes SS1/K1 e K2/SS1 Seniores, Juniores e Cadetes Masculinos e Femininos e SS2 Misto.

Pódio da competição:

- SS2/K2 Seniores – 1º José Ferreira/João Sá (ANCL), 2º Gonçalo Ornelas/Célio Alves

(ANCL), Pedro Teles/Válter Cró (CTM);

- SS2/K2 Juniores – 1º Oleksandr Bobuskyy/Luís Nóbrega (CNC); 2º Diogo

Camacho/António Ribeiro (CTM);

- SS2/K2 Cadetes – 1º Roberto Figueira/Ivan Henriques (ANCL); 2º Sílvio Faria/José

Velar (ANCL);

- SS2/K2 Mistos Absolutos – 1º Henriques Nunes/Sara Gil (CTM);

- SS1/K1 Seniores – 1º José Oliveira (ANCL); 2º Paulo Teles (CTM); 3º Francisco

Figueira (CTM);

- SS1/K1 Seniores Femininos – Marta Freitas (CTM);

- SS1/K1 Juniores – 1º João Ornelas (ANCL); 2º Luís Teixeira (CTM);

- SS1/K1 Cadetes – 1º José Vieira (CNC); 2º Oskar Morozov (CTM); 3º João Jesus

(ANCL);

- SS1/K1 Cadetes Femininos – 1º Sandra Pereira (CTM);

- SS1/K1 Veteranos A – 1º Agostinho Orfão (CNC);

- SS1/K1 Veteranos B – 1º Rui Gonçalves (ANCL);