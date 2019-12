Associação de Orientação da RAM entrega prémios da época e ‘Score 100’

Realizou-se ontem, no Colégio Infante (Monte), a Cerimónia Protocolar de Entrega de Prémios da AORAM – Associação de Orientação da Região Autónoma da Madeira, relativa à presente época que agora finda.

A cerimónia, que foi precedida por uma actividade ‘Score 100’, no jardim municipal do Monte, contou, ainda, com a presença do presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, e do Director de Serviços de Apoio à Actividade Desportiva, Juan Gonçalves, por parte da Direcção Regional da Juventude e Desporto.

Foram premiados os melhores atletas dos rankings Rogaining, Circuito Urbano Madeira e Taça FPO Pedestre 2019, incluindo também os escalões de formação.

Após a entrega de prémios e dos agradecimentos deixados pelo presidente da AORAM, Fábio Pereira, a “todas as entidades, clubes, colaboradores e voluntários que tornaram possível a concretização das actividades de Orientação ao longo da época”, houve ainda espaço para um lanche convívio entre todos os presentes.