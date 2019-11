Associação de Atletismo quer internacionalizar Meia Maratona do Porto Santo

Foi apresentada esta manhã mais uma edição da Meia Maratona do Porto Santo. Um evento da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM) que leva centenas de pessoas à Ilha Dourada, seja na vertente de competição (cerca de 300 atletas), seja como acompanhantes dos atletas.

Policarpo Gouveia, presidente da AARAM, deu conta de um “aumento do número de atletas a se centrar na ordem dos 40%” e adiantou que um dos objectivos é a internacionalização do evento, sendo que para tal conta com o apoio de várias entidades, privadas, caso da Porto Santo Line, ou públicas, como é o caso do Governo Regional, através da Direcção Regional do Desporto. “Queremos uma participação maior ao nível de atletas estrangeiros porque o Porto Santo realmente tem tudo para uma Meia Maratona de qualidade, permitindo grandes marcas”, destacou o presidente da AARAM.

O administrador da Porto Santo Line, Rui Gouveia, destacou a iniciativa que anualmente dinamiza o Porto Santo, sobretudo a economia numa época de forte sazonalidade. “É um evento que tem uma componente logística pesada, onde a Porto Santo Line naturalmente que apoia os atletas, os seus acompanhantes, e com isso ajuda a dinamizar um destino como o Porto Santo”.

David Gomes, director regional do Desporto, sublinhou o trabalho da AARAM na exaltação do desporto na Região. No caso concreto da Maratona do Porto Santo, e além dos inúmeros eventos realizados ao longo do ano, defendeu ser um evento com uma margem de crescimento muito grande. “Se reforçarmos a promoção e deixo esse repto à Associação de Atletismo. Há muito que o Governo Regional se preocupa com a quebra da sazonalidade e o reforço da economia no Porto Santo”.

Programa:

8h30 – XVII Mini Maratona do Porto Santo destinada aos atletas dos escalões de Juniores, Seniores e Veteranos com uma extensão aproximada de 10.000 m.

Partida na Avenida Manuel Gregório Pestana Júnior (Estrada Marginal) no fim da passadeira de peões que fica alinhada com o Cais, seguindo em direcção à Calheta, retornando ao km 5 para o centro da Cidade com Meta no mesmo local da partida, no alinhamento com a entrada para o Cais.

8H30 – a XVII Meia Maratona do Porto Santo / Campeonato Regional de Meia Maratona, destinada apenas aos atletas dos escalões de Juniores, Seniores e Veteranos, com uma extensão de 21.097,50 metros.

Partida na Avenida Manuel Gregório Pestana Júnior (Estrada Marginal) no fim da passadeira de peões que fica alinhada com o Cais, seguindo em direcção à Calheta sempre na marginal, na Calheta, cerca de 300 m antes da descida para o Restaurante, está o retorno principal fixo, regressando no mesmo percurso em direcção à Rotunda do Penedo do Sono (por trás do Porto de Abrigo) contornando a mesma, voltando de novo em direcção à Calheta, após a Quinta do Ribeiro Salgado, perto da Rua Teodoro Coelho (Arrais), cerca de 100 m antes do Hotel Pestana está o retorno final da meia, voltando então em direcção ao centro da Cidade, com Meta no mesmo local da partida, no alinhamento com a entrada para o Cais.