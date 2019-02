Associação de Atletismo e Fidelidade celebram contrato de patrocínio

A Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM) celebrou hoje um contrato de patrocínio com a Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., com vista ao projecto Madeira a Correr.

“A seguradora Fidelidade vai ser a nossa parceira no projecto Madeira a Correr. O Madeira a Correr é composto por 38 provas que vão percorrer toda a ilha da Madeira e Porto Santo. Haverá uma grande difusão da seguradora nestas provas, uma vez que o nome estará sempre presente no peitoral de todos os atletas”, disse o presidente da Associação de Atletismo da Madeira, Policarpo Gouveia, lembrando que a prática de atletismo tem crescido imenso, com milhares de pessoas em diferentes provas, e que a criação de parcerias é muito importante para a concretização das mesmas.

Leonardo Gouveia, director da Fidelidade, explicou que a assinatura do presente contrato representa um passo importante para a seguradora. “A Fidelidade quer estar associada a estes projectos e a estas iniciativas que procuram fomentar hábitos de vida saudável. Queremos fomentar projectos que são desenvolvidos em conjugação com as populações e de dão visibilidade à marca. Podemos falar de um casamento quase perfeito.”

Durante o presente contrato, válido até 31 de Dezembro de 2019 e que consiste na atribuição de 7.500 euros à AARAM para a execução das actividades de seguro, a associação de atletismo compromete-se a não ceder espaços publicitários a empresas concorrentes da Fidelidade, entre outras contrapartidas.