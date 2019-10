Árbitro Artur Soares Dias no Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen

O árbitro português Artur Soares Dias foi ontem designado pela UEFA para o jogo de terça-feira da Liga dos Campeões de futebol entre o Atlético de Madrid e o Bayer Leverkusen, em Madrid, da terceira jornada do grupo D.

A informação foi dada domingo pela UEFA, indicando que o árbitro português contará no Wanda Metropolitano com os árbitros assistentes Rui Tavares e Paulo Soares, enquanto Tiago Martins será o videoárbitro, e Hugo Miguel assistente no VAR.

O jogo, que não contará no lado dos ‘colchoneros’ com o internacional português João Félix, que no sábado sofreu um estiramento de grau 2 no tornozelo direito, tem início marcado para as 17h55 (horas de Lisboa).

O ‘Atleti’ lidera o grupo em igualdade pontual com a Juventus, ambos com quatro pontos, enquanto os russos do Lokomotiv Moscovo têm três pontos, e os alemães do Bayer Leverkusen ainda não pontuaram.