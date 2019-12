António Lopes e União viabilizam solução para o clube

António Lopes, accionista da SAD do União, toma a mesma posição que o clube e permite a viabilização do projecto, que a Administração apresentou na Assembleia Geral da passada segunda-feira, permitindo a realização dos investimos financeiros e desportivos no União da Madeira.

Esta tomada de posição vem ao encontro do pedido feito pela presidente do União aos accionistas de referência e dos sócios, que votaram por unanimidade a solução encontrada, restando agora a celebração dos contratos entre as partes.

Recorde-se que a proposta de compra chega pela Sports Investments Fund (SIF), uma empresa sediada na Estónia, que assenta num modelo de negócios de profissionalização da gestão desportiva e financeira. A solução financeira que os sócios aprovaram em reunião, passa por vender as acções que os accionistas Somagesconta e António Lopes detêm no União, bem como a aquisição de 30% das acções detidas pelo Clube Futebol União na SAD.