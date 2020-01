Amir no ‘onze’ do mês de Janeiro do site ‘GoalPoint.pt’

O guarda-redes do Marítimo Amir Abedzadeh configura no melhor onze do mês de Janeiro de 2020, na Liga NOS, de acordo com o site GoalPoint.

“A chegada de José Gomes veio trazer uma estabilidade bem maior ao Marítimo, e para isso também tem contribuído o iraniano Amir. Em Janeiro sofreu apenas dois golos e foi o guarda-redes que mais defesas somou a cada partida (4,5). Feitas as contas, foram 90% os remates enquadrados que defendeu nos últimos quatro jogos. Uma marca impressionante”, refere o site.

O GoalPoint.pt tem um algoritmo que mede/avalia a prestação individual de cada jogador em determinada partida, concedendo pontos que vão culminar com os ‘onzes’ ideais de cada jornada e de cada mês.

De referir ainda que o guarda-redes foi também o melhor na sua posição no jogo referente à 18.ª jornada. A partida frente ao Sporting CP valeu-lhe o lugar na baliza do onze dessa jornada para o mesmo site.