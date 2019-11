‘Amigos Fiat Madeira’ organizam passeio e convívio de Natal a 8 de Dezembro

Os ‘Amigos Fiat Madeira’ organizam o passeio e convívio de Natal no próximo dia 8 de Dezembro, num percurso com destino a Santana.

A concentração será feita entre as 10h e as 10h30 horas, no parque do Restaurante ‘Ponte Velha’, mesmo por baixo da ponte do Faial, junto à pista de Karting, altura em que as viaturas ficarão expostas aos amantes dos carros clássicos da marca Fiat.

A partida está marcada para as 11 horas, rumo ao convívio no Hotel/Restaurante ‘o Colmo’, onde haverá animação tradicional da época.