Amigos Fiat Madeira assinalam 120º aniversário da marca italiana com evento a 14 de Abril

No ano em que a FIAT comemora 120 anos, a comemoração internacional Drive It Day 2019, está marcada para o dia 28 de Abril em toda a Europa.

Contudo, a data será assinalada na Madeira com o “Drive It Day Madeira/Clássicos da Revolução de Abril de 1974’, no domingo, 14 de Abril, para não coincidir com os eventos já marcados (MIUT em Machico no dia 28 e domingo de Páscoa a 20 de Abril).

A organização apela à inscrição dos interessados nas comemorações dos 120 anos da Marca FIAT o quanto antes, por forma a coordenar da melhor forma o evento especial que abarca viaturas clássicas e pré-clássicas.

O evento é organizado pelos Amigos Fiat Madeira, Domingo Clássico Madeira e Junta de Freguesia de Machico.