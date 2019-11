O FC Porto venceu hoje o dérbi portuense no terreno do Boavista, por 1-0, com um golo do brasileiro Alex Telles, aos nove minutos do jogo da 11.ª jornada da Liga portuguesa de futebol.

Os ‘dragões’ conseguiram a segunda vitória consecutiva e o 10.º jogo sem perder na competição, mantendo o segundo lugar, a dois pontos do líder e campeão Benfica.

O Boavista somou a segunda derrota seguida, depois de nove jornadas sem perder, e ocupa o sétimo posto, com 15.