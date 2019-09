Adeptos do Marítimo revoltados com Carlos Pereira após entrevista ao Canal 11

Está a causar polémica a entrevista do presidente do Marítimo ao Canal 11, na sequência do programa ‘Futebol Total’. O líder dos verde-rubros marcou presença na estação televisiva da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na passada segunda-feira e entre tantas revelações, como o facto de João Félix e Ferro terem estado com um pé nos insulares, foram as suas observações aos adeptos do próprio clube que não caíram bem nas hostes maritimistas.

A página de Facebook ‘Carlos Pereira Rua, o Marítimo Continua’ fez questão de editar um pequeno excerto da entrevista do presidente do conjunto do Almirante Reis, onde este afirma que o clube “não tem claque”, sendo mesmo da opinião que concentrar os adeptos “é um erro crasso”. O dirigente acrescenta ainda que “a concentração de poder em excesso atrapalha”.

“O Marítimo não tem claque. As pessoas vão ao espectáculo e, como tal, eu pago e eles têm de pagar. Agora, concentrá-los é um erro crasso e eu não concordo. É o Governo que tem de tomar medidas para isto, porque concentrados é gerar muita força que se vira contra o próprio espectáculo. Eu gosto muito deles, gosto muito que o estádio esteja cheio, a apoiar a equipa, agora acho que não é uma mais-valia a concentração de pessoas, que às vezes tenho dificuldades [em perceber] se deviam estar ou não num espectáculo. Por isso, há que dizer as coisas com as letras todas. O espectáculo é para ser vivido e foi assim que os ingleses fizeram e hoje têm um espectáculo maravilhoso, porque não os concentraram, proibiram. Eu não estou a dizer para se proibir. Estou a dizer para não se concentrar. Às vezes a concentração de poder em excesso atrapalha”, afirmou Carlos Pereira.

Após estas declarações, muitos adeptos têm pedido a demissão do presidente do Marítimo. O vídeo conta já com mais de duas mil visualizações.