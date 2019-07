400 crianças e jovens participam em convívio promovido pelo GR na Praça do Povo

A secretária regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais marcou presença, esta manhã, na abertura das comemorações do ‘Encontro Desportivo’, a decorrer na Praça do Povo, no Funchal.

Rita Andrade felicitou as entidades promotoras pela promoção deste evento “tão importante para a promoção da prática de exercício físico e de um estilo de vida saudável”, e desejou um “excelente dia” a todas as crianças e jovens, salientado que “o importante são os momentos de convívio proporcionados por estas iniciativas”.

Este ‘Encontro Desportivo’ foi promovido pelo Governo Regional, através da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) e Associação Garouta do Calhau, e reuniu cerca de 400 crianças e jovens de cinco instituições (nomeadamente, Pólos Comunitários da IHM, Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garo(u)ta do Calhau, Centros Comunitários da Segurança Social, SocioHabitaFunchal e Associação Crescer Sem Risco).

Ao longo do dia são várias as actividades programadas, com o intuito de promover a actividade física, a saúde e bem-estar, em que estas crianças e jovens terão a oportunidade de praticar vários desportos.

A presente iniciativa surge no âmbito do plano de actividades do Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária (CRIC), criado a 5 de Abril deste ano, com a assinatura de uma carta de compromisso entre 12 entidades que desenvolvem a sua actividade em centros comunitários da Região Autónoma da Madeira, e tem como objectivo promover um planeamento integrado e sistemático das actividades, potenciação sinergias e garantido uma maior eficácia nas respostas sociais junto da comunidade.

É neste contexto que surge o Plano de Acção Integrado que contempla um conjunto de iniciativas previstas para o ano em questão, estando previstas 8 actividades conjuntas no Plano de Actividades de 2019 do CRIC, sendo este Encontro Desportivo a segunda actividade a dinamizar, com o objectivo de promover a actividade física na saúde e bem-estar.