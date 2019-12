186 atletas inscritos na XII edição da Avalanche Raposeira

As serras da Fajã da Ovelha recebem domingo, pelas 09 horas, a XII edição da Avalanche Raposeira, sendo este o evento de BTT mais esperado da região, com 186 atletas inscritos.

O evento conta com a participação de Emanuel Pombo, que tentará a sua décima segunda vitória nesta prova. Está em jogo um prémio monetário no valor de 450 euros a distribuir pelos 3 atletas mais rápidos em prova e muitos prémios para todos os participantes.

A competição inicia-se às 9 horas, com os treinos, seguindo-se uma manga de qualificação, às 13 horas, para alinhamento dos atletas na descida oficial que, está agendada para as 16 horas, com partida do Chão das Cruzinhas, na Fonte do Bispo, e chegada na Raposeira do Lugarinho.