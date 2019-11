120 jovens judocas competiram este sábado no ‘dojo’ da Apel

A Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira, realizou este sábado, dia 9 de Novembro, o primeiro Torneio de Benjamins e o primeiro Torneio Zéponês do reinicio da época.

As provas decorreram no dojo da escola da Apel e contaram com a participação de 120 atletas, provenientes do Clube Naval do Funchal, Judo Clube Madeira, Grupo Desportivo da Apel, Clube Judo Brava, Associação Desportiva da Quinta Grande, Clube Escola do Estreito e Associação Desportiva Galomar.

A manhã iniciou-se com o torneio Zéponês, para atletas dos escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis, destacando-se o Grupo Desportivo da Apel, que amealhou o maior número de títulos subindo ao lugar mais alto do pódio com 7 atletas.

Seguiu-se-lhe o Judo Clube da Madeira com 4 medalhas, o Clube Naval do Funchal e o Clube Escola da Torre, ambos com três medalhas, e o Clube Judo Brava e Associação Desportiva da Quinta Grande, com duas medalhas cada.

Já no torneio de Benjamins (para atletas até aos dez anos de idade), mais de noventa pequenos judocas encheram o ‘tatami’ e demonstraram todas as suas habilidades.

Este fim-de-semana, em Lisboa, também se fez sentir a presença o Judo madeirense, com quatro árbitros da Região (Francisco Rodrigues, Paula Saldanha, César Nicola e Ricardo Bastos) a serem convocados pela Federação Portuguesa de Judo para o Campeonato Nacional de Seniores e Absolutos.