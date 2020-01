10.º Edição do Duatlo da Ponta do Sol disputa-se sábado na Madalena do Mar

É já no próximo sábado, dia 25 de Janeiro, que se realiza a 10ª edição do Duatlo da Ponta do Sol, que este ano terá um percurso diferente dos anos anteriores, passando a disputar-se na marginal da Madalena do Mar.

Esta que é o primeiro Duatlo de 2020, uma organizado conjunta da Associação Regional de Triatlo da Madeira (ARTM) e da Câmara Municipal da Ponta do Sol, conta com uma centena de inscritos e ocorre uma semana após o Aquatlo do CF Andorinha, realizado no passado dia 18 de Janeiro.

O ‘X Duatlo da Ponta do Sol – Madalena do Mar (distância Super-Sprint)’ admite a participação individual, equipas de estafetas e Juvenis e o ‘X Duatlo Jovem da Ponta do Sol – Madalena do Mar’, contém distâncias destinadas aos escalões de benjamins, infantis e iniciados.

As provas são constituídas por um segmento de corrida, seguido de ciclismo e terminando em corrida, com distâncias variáveis dependendo do escalão e prova em que compete.