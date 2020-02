Vento faz chamas aproximarem-se de casas e gera momentos de desespero na Ponta do Pargo

O forte vento que se faz sentir na Corujeira, Ponta do Pargo, está a gerar momentos de desespero junto dos residentes dessa zona.

Segundo presenciou o DIÁRIO no local, as chamas estão a descer em direcção ao centro da Ponta do Pargo, circundando muitas habitações. A população viveu momentos de desespero, tentando evitar que as chamas consumam os seus bens.

As chamas que deflagraram na madrugada de segunda-feira estão a ser combatidas pelos Bombeiros Voluntários da Calheta, Voluntários Madeirenses, Voluntários de Câmara de Lobos e Voluntários de São Vicence e Porto Moniz. No total, 14 viaturas estão no teatro de operações e 28 operacionais.

A estes meios juntam-se ainda meios do Corpo da Polícia Florestal, do Comando Regional de Operações de Socorro e do Serviço Municipal de Protecção Civil da Calheta.

A intensidade do vento aumentou na última hora e meia, dificultando ainda mais o combate a este incêndio florestal.