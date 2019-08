Turista faleceu após doença subida numa praia do Porto Santo

Esta tarde, uma turista portuguesa foi vítima de doença súbita numa praia do Porto Santo. A mulher foi retirada da água por um nadador-salvador , emboras as primeira informações dessem conta de se tratar de um afogamento, ao que tudo indica, o obtido terá sido motivado por uma doença súbita.

Segundo foi possível apurar, a vítima, uma mulher, na casa do 70 anos, originaria do Porto, estava a boiar na água, tendo sido retirada da água por nadador-salvador, que iniciou de imediato as manobra de Suporte Básico de Vida. A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) quando chegou ao local ainda tentou reanimar a mulher, mas a mesma acabou por não resistir.