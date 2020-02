Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados, esta tarde, para o facto de estar a sair fumo de um apartamento na Rua Elias Garcia, nas proximidades da Segurança Social, no Funchal.

Quatro viaturas partiram para o local, por volta das 17h50, entre elas uma ambulância. No entanto, quando as equipas de socorro chegaram ao local, os proprietários do imóvel já tinham extinto as chamas, que terão deflagrado num tapete.

Não há feridos a registar.