Sanas resgata jovem em apuros no mar do Seixal

Um jovem de 18 anos foi resgatado, esta tarde, do mar do Seixal, após ter sofrido uma queda na zona da Poça das Lesmas.

Uma embarcação do Sanas deslocou-se ao local, por volta das 15h30, retirando o rapaz da água e encaminhando-o para o cais do Porto Moniz. Nesse local já se encontrava uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que realizou o transporte da vítima para as Urgências do Centro de Saúde.

De acordo com o que foi possível apurar, o jovem apresentava diversas escoriações, maioritariamente nos membros inferiores, mas será sujeito a uma avaliação médica mais detalhada nessa unidade de saúde.