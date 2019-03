O recluso com cerca de 40 anos que esta manhã sofreu um ataque cardíaco no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela, acabou por falecer.

Segundo o DIÁRIO apurou, os Bombeiros Municipais de Santa Cruz e a EMIR conseguiram recuperar o pulso na cadeia e transportaram a vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, mas a vítima acabou por morrer pouco tempo depois.

O homem estava a cumprir pena por tráfico de droga e burla.